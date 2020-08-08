شؤون فلسطينية

الخارجية: أربع إصابات جديدة بـ (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في العالم

الخارجية: أربع إصابات جديدة بـ (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في العالم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية حول العالم، اليوم السبت، ما يرفع حصيلة الإصابات بصفوف جالياتنا إلى 4095، و208 حالات وفاة، و1711 حالة تعاف.

وأوضحت الخارجية في تقريرها، أن الاصابات الجديدة المسجلة هي: 3 في الولايات المتحدة الأميركية، وواحدة في السودان، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأفادت السفارة الفلسطينية لدى السودان، بتسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، لأحد طلبة الطب، حيث أكد السفير أنه تواصل مع المصاب، وأبدى استعداد السفارة لنقله إلى الخرطوم إذا تطلبت حالته الصحية ذلك، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، تسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في دالاس و ميتشيغن، ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 2236،  فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الثاني عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.

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