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زعيم لبناني: المطلوب نظام سياسي جديد في لبنان

زعيم لبناني: المطلوب نظام سياسي جديد في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
قال الزعيم الدرزي اللبناني رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، اليوم السبت، إن المطلوب هو نظام سياسي جديد في لبنان.

وأوضح جنبلاط، وفق (روسيا اليوم)، أن "الاحتجاج في بيروت، هو الغضب الشعبي المشروع بعد الجريمة التي ارتكبت بحق لبنان"، مشيراً إلى أننا "بحاجة لحكومة حيادية على أساس قانون انتخابي غير طائفي".

وقال جنبلاط، إن "الصف المسيحي يجب أن يكون في مقدمة التحرك باتجاه تغيير العهد"، موضحا أن "المطلوب نظام سياسي جديد في لبنان".

وكان جنبلاط طالب خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت.

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