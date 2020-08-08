شؤون فلسطينية

الخارجية: نتابع جريمة إعدام المواطنة السمودي مع الجنائية الدولية

الخارجية: نتابع جريمة إعدام المواطنة السمودي مع الجنائية الدولية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزاره الخارجية والمغتربين إنها تتابع جريمة اعدام المواطنة داليا السمودي، على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي، مع محكمة الجنايات الدولية.

وأشارت في بيان صادر عنها، اليوم السبت، الى أنها تقوم بإعداد التحضيرات اللازمة لرفع ملف هذه الجريمة وتفاصيلها الى الجنائية الدولية، مطالبة المحكمة بسرعة اعلان قرارها بشأن انطباق صلاحياتها على أرض دولة فلسطين، وفتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال ومحاسبة عناصره ومسؤوليه.

وقالت إن المجتمع الدولي مطالب بالخروج عن صمته والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وأدانت وزاره الخارجية، في بيانها، بأشد العبارات جريمة الاعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنة داليا سمودي (24 عاما) في جنين، أمس، وهي داخل منزلها تحاول حماية اطفالها من همجية الاحتلال، في جريمة جديدة يندى لها جبين الانسانية، وتضاف الى سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق ابناء شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة النكراء والبشعة، واعتبرت أن الاحتلال يتمادى في ارتكاب مثل هذه الجرائم تحت مظلة الدعم الأمريكي الكامل للاحتلال ومشاريعه والحماية التي توفرها ادارة ترمب لقادة ومسؤولي الاحتلال.

أخبار ذات صلة

موقع إسرائيلي يكشف عن شكل المواجهة المقبلة بين حماس وإسرائيل

موقع إسرائيلي يكشف عن شكل المواجهة المقبلة بين حماس وإسرائيل

أبو حسنة: هناك احتياطات وقائية شديدة اتبعتها (أونروا) مع بداية العام الدراسي

أبو حسنة: هناك احتياطات وقائية شديدة اتبعتها (أونروا) مع بداية العام الدراسي

الاحتلال يغلق باب العامود ويضيق على المصلين في الأقصى

الاحتلال يغلق باب العامود ويضيق على المصلين في الأقصى

تلفزيون فلسطين يبث مواد فنية روسية

تلفزيون فلسطين يبث مواد فنية روسية

جامعة فلسطين تستقبل وفد من الهيئة العليا لشؤون العشائر

جامعة فلسطين تستقبل وفد من الهيئة العليا لشؤون العشائر

طالع: بلدية غزة تنشر أبرز التعديلات في نظام البناء الجديد للعام 2020

طالع: بلدية غزة تنشر أبرز التعديلات في نظام البناء الجديد للعام 2020

سلطة النقد تعلن توقيت دوام المصارف بدءاً من غد الأحد

سلطة النقد تعلن توقيت دوام المصارف بدءاً من غد الأحد

محافظة قلقيلية: ارتفاع إصابات اليوم بفيروس (كورونا) إلى سبع

محافظة قلقيلية: ارتفاع إصابات اليوم بفيروس (كورونا) إلى سبع

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق باب العامود ويضيق على المصلين في الأقصى

الاحتلال يغلق باب العامود ويضيق على المصلين في الأقصى

تلفزيون فلسطين يبث مواد فنية روسية

تلفزيون فلسطين يبث مواد فنية روسية

جامعة فلسطين تستقبل وفد من الهيئة العليا لشؤون العشائر

جامعة فلسطين تستقبل وفد من الهيئة العليا لشؤون العشائر

شرطة جنين تقبض على 35 شخصاً صادراً بحقهم 196 مذكرة قضائية

شرطة جنين تقبض على 35 شخصاً صادراً بحقهم 196 مذكرة قضائية

عريقات: الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان التحريض على الرئيس والقيادة وتقودان حملات تشويه ضدهما

عريقات: الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان التحريض على الرئيس والقيادة وتقودان حملات تشويه ضدهما

سلطة المياه: ارتفاع استهلاك المياه 20 إلى 25% بسبب جائحة (كورونا)

سلطة المياه: ارتفاع استهلاك المياه 20 إلى 25% بسبب جائحة (كورونا)

انسطاس: الحراك الفلسطيني بـ (يونسكو) ضد ما تقوم به إسرائيل بالإبراهيمي متواصل

انسطاس: الحراك الفلسطيني بـ (يونسكو) ضد ما تقوم به إسرائيل بالإبراهيمي متواصل

نائب محافظ نابلس: الإصابات بفيروس (كورونا) تنتشر بشكل سريع وواسع وهناك بؤر جديدة

نائب محافظ نابلس: الإصابات بفيروس (كورونا) تنتشر بشكل سريع وواسع وهناك بؤر جديدة

منوعات

هيفاء وهبى: نفسنا في رئيس زي السيسي

هيفاء وهبى: نفسنا في رئيس زي السيسي

شقيق &#34;نادين نجيم&#34; يكشف عن حالتها بعد إصابتها بانفجار بيروت

شقيق "نادين نجيم" يكشف عن حالتها بعد إصابتها بانفجار بيروت

هل أساءت &#34;شمس الكويتية&#34; للشعب اللبناني بعد الدفاع عن الجسمي؟

هل أساءت "شمس الكويتية" للشعب اللبناني بعد الدفاع عن الجسمي؟

تهمة جديدة تلاحق &#34;حمو بيكا&#34;

تهمة جديدة تلاحق "حمو بيكا"

وائل جسار: لبنان به 18 طائفة وكل طائفة تدافع عن مجموعتها فقط

وائل جسار: لبنان به 18 طائفة وكل طائفة تدافع عن مجموعتها فقط

شاهد: أحدث ظهور لمحمد زيدان وزوجته

شاهد: أحدث ظهور لمحمد زيدان وزوجته

شاهد: صورة تفضح وجه مادونا الحقيقي

شاهد: صورة تفضح وجه مادونا الحقيقي

الكشف عن الحالة الصحية لفاروق فلوكس

الكشف عن الحالة الصحية لفاروق فلوكس

شاهد: مايا دياب بـ &#34;المكنسة&#34; في شوارع بيروت

شاهد: مايا دياب بـ "المكنسة" في شوارع بيروت

تطورات جديدة في قضية التحرش بريهام سعيد

تطورات جديدة في قضية التحرش بريهام سعيد

عربي

استقالة نواب حزب الكتائب من البرلمان اللبناني

استقالة نواب حزب الكتائب من البرلمان اللبناني

انفجار بيروت يودي بحياة زوجة السفير الهولندي في لبنان

انفجار بيروت يودي بحياة زوجة السفير الهولندي في لبنان

شاهد: اندلاع حريق كبير بسبب انقلاب سيارة مواد بترولية في مصر

شاهد: اندلاع حريق كبير بسبب انقلاب سيارة مواد بترولية في مصر

السفارة السورية بلبنان: مقتل 43 سورياً جراء انفجار مرفأ بيروت

السفارة السورية بلبنان: مقتل 43 سورياً جراء انفجار مرفأ بيروت