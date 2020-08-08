الجيش اللبناني يوجه دعوة للمواطنين بشأن التظاهرات وقطع الطرق

دعا الجيش اللبناني، اليوم السبت، المواطنين للالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق، مؤكدا على تفهمه لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها لبنان.



وقال الجيش اللبناني في بيانه: "تعرب قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها وطننا".



وتابع البيان: "وتذكّر المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة".



وختم البيان بأن "للجيش شهداء جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ".



وفي وقت سابق اليوم، أطلقت قوات الأمن بلبنان، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا عبور حاجز للوصول إلى مبنى البرلمان بوسط بيروت.



وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن المحتجين بدأوا برمي الحجارة باتجاه مجلس النواب وتحطيم زجاج الرافعة التي كانت تحمل بعض الجدران لتدعيم المدخل.



وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت في الأونة الأخيرة مظاهرات احتجاجا على السلطة السياسية الحاكمة وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل غير مسبوق، إضافة الى مطلب نزع "السلاح غير الشرعي" وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة.



رام الله - دنيا الوطن