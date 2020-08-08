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شؤون فلسطينية

أبو حسنة: هناك احتياطات وقائية شديدة اتبعتها (أونروا) مع بداية العام الدراسي

أبو حسنة: هناك احتياطات وقائية شديدة اتبعتها (أونروا) مع بداية العام الدراسي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، إن هناك احتياطات وقائية شديدة ومكثفة اتبعتها الوكالة مع بداية العام الدراسي الجديد في مدارسها بقطاع غزة، في ظل جائحة فيروس (كورونا).

وأوضح أبو حسنة، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الأونروا قامت بعمليات تعقيم شاملة استمرت لعدة أيام لكل مدارسها في القطاع، مضيفاً بأنه سيتم تعقيم المدارس قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم.

وأشار إلى أن الأونروا قامت بتوظيف 277 عامل (آذن) على بند البطالة للقيام بهذه المهمة، مبيناً أن عمليات التعقيم تتم بإشراف من دائرة الصحة في الوكالة والتي تقوم بجهد هائل في هذا السياق.

ونوه إلى أن الأونروا قامت بتعيين 580 معلم بنظام العقود وسيتم رفع الرقم إلى 1000 مع بدء العملية الدراسية الحقيقية في سبتمبر المقبل.

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