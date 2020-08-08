مباشر | احتجاجات ومظاهرات في لبنان واشتباكات مع قوى الأمن

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق باب العامود ويضيق على المصلين في الأقصى

الاحتلال يغلق باب العامود ويضيق على المصلين في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم السبت منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، بزعم وجود جسم مشبوه.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتواجدة في نقطة عسكرية على باب العامود أغلقت المنطقة، واحتجزت عددا كبيرا من المواطنين المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت فيه مئات المواطنين العالقين داخل أسوار البلدة القديمة بعد إغلاق الاحتلال لباب العامود ومنعهم من الدخول والخروج.
 
ولفتت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال فتشت أغراض المواطنين بمنطقة باب العامود بشكل استفزازي.

وإلى جانب إجراءاتها الأمنية المشددة وضمن سياساتها التنكيلية، قامت قوات الاحتلال بتوقيف عدد من المصلين داخل باحات المسجد الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عرقلة حركة المواطنين في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة وعلى الحواجز العسكرية المحيطة بها.

وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة التضييق على المقدسيين والمرابطين والمصلين في المسجد الأقصى، بالاعتقال والإبعاد والاستهداف الجسدي المتكرر بهدف ترهيب المواطنين وتفريغ المسجد لإتاحة المجال أمام المستوطنين بتنفيذ مخططاتهم التهويدية.

أخبار ذات صلة

أبو حسنة: هناك احتياطات وقائية شديدة اتبعتها (أونروا) مع بداية العام الدراسي

أبو حسنة: هناك احتياطات وقائية شديدة اتبعتها (أونروا) مع بداية العام الدراسي

تلفزيون فلسطين يبث مواد فنية روسية

تلفزيون فلسطين يبث مواد فنية روسية

جامعة فلسطين تستقبل وفد من الهيئة العليا لشؤون العشائر

جامعة فلسطين تستقبل وفد من الهيئة العليا لشؤون العشائر

طالع: بلدية غزة تنشر أبرز التعديلات في نظام البناء الجديد للعام 2020

طالع: بلدية غزة تنشر أبرز التعديلات في نظام البناء الجديد للعام 2020

سلطة النقد تعلن توقيت دوام المصارف بدءاً من غد الأحد

سلطة النقد تعلن توقيت دوام المصارف بدءاً من غد الأحد

محافظة قلقيلية: ارتفاع إصابات اليوم بفيروس (كورونا) إلى سبع

محافظة قلقيلية: ارتفاع إصابات اليوم بفيروس (كورونا) إلى سبع

شرطة جنين تقبض على 35 شخصاً صادراً بحقهم 196 مذكرة قضائية

شرطة جنين تقبض على 35 شخصاً صادراً بحقهم 196 مذكرة قضائية

عريقات: الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان التحريض على الرئيس والقيادة وتقودان حملات تشويه ضدهما

عريقات: الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان التحريض على الرئيس والقيادة وتقودان حملات تشويه ضدهما

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق باب العامود ويضيق على المصلين في الأقصى

الاحتلال يغلق باب العامود ويضيق على المصلين في الأقصى

تلفزيون فلسطين يبث مواد فنية روسية

تلفزيون فلسطين يبث مواد فنية روسية

جامعة فلسطين تستقبل وفد من الهيئة العليا لشؤون العشائر

جامعة فلسطين تستقبل وفد من الهيئة العليا لشؤون العشائر

شرطة جنين تقبض على 35 شخصاً صادراً بحقهم 196 مذكرة قضائية

شرطة جنين تقبض على 35 شخصاً صادراً بحقهم 196 مذكرة قضائية

سلطة المياه: ارتفاع استهلاك المياه 20 إلى 25% بسبب جائحة (كورونا)

سلطة المياه: ارتفاع استهلاك المياه 20 إلى 25% بسبب جائحة (كورونا)

انسطاس: الحراك الفلسطيني بـ (يونسكو) ضد ما تقوم به إسرائيل بالإبراهيمي متواصل

انسطاس: الحراك الفلسطيني بـ (يونسكو) ضد ما تقوم به إسرائيل بالإبراهيمي متواصل

نائب محافظ نابلس: الإصابات بفيروس (كورونا) تنتشر بشكل سريع وواسع وهناك بؤر جديدة

نائب محافظ نابلس: الإصابات بفيروس (كورونا) تنتشر بشكل سريع وواسع وهناك بؤر جديدة

(ألكسو) تُدين بشدّة استهداف الحرم الإبراهيميّ الشّريف في مدينة الخليل

(ألكسو) تُدين بشدّة استهداف الحرم الإبراهيميّ الشّريف في مدينة الخليل

منوعات

هيفاء وهبى: نفسنا في رئيس زي السيسي

هيفاء وهبى: نفسنا في رئيس زي السيسي

شقيق &#34;نادين نجيم&#34; يكشف عن حالتها بعد إصابتها بانفجار بيروت

شقيق "نادين نجيم" يكشف عن حالتها بعد إصابتها بانفجار بيروت

هل أساءت &#34;شمس الكويتية&#34; للشعب اللبناني بعد الدفاع عن الجسمي؟

هل أساءت "شمس الكويتية" للشعب اللبناني بعد الدفاع عن الجسمي؟

تهمة جديدة تلاحق &#34;حمو بيكا&#34;

تهمة جديدة تلاحق "حمو بيكا"

وائل جسار: لبنان به 18 طائفة وكل طائفة تدافع عن مجموعتها فقط

وائل جسار: لبنان به 18 طائفة وكل طائفة تدافع عن مجموعتها فقط

شاهد: أحدث ظهور لمحمد زيدان وزوجته

شاهد: أحدث ظهور لمحمد زيدان وزوجته

شاهد: صورة تفضح وجه مادونا الحقيقي

شاهد: صورة تفضح وجه مادونا الحقيقي

الكشف عن الحالة الصحية لفاروق فلوكس

الكشف عن الحالة الصحية لفاروق فلوكس

شاهد: مايا دياب بـ &#34;المكنسة&#34; في شوارع بيروت

شاهد: مايا دياب بـ "المكنسة" في شوارع بيروت

تطورات جديدة في قضية التحرش بريهام سعيد

تطورات جديدة في قضية التحرش بريهام سعيد

عربي

استقالة نواب حزب الكتائب من البرلمان اللبناني

استقالة نواب حزب الكتائب من البرلمان اللبناني

انفجار بيروت يودي بحياة زوجة السفير الهولندي في لبنان

انفجار بيروت يودي بحياة زوجة السفير الهولندي في لبنان

شاهد: اندلاع حريق كبير بسبب انقلاب سيارة مواد بترولية في مصر

شاهد: اندلاع حريق كبير بسبب انقلاب سيارة مواد بترولية في مصر

السفارة السورية بلبنان: مقتل 43 سورياً جراء انفجار مرفأ بيروت

السفارة السورية بلبنان: مقتل 43 سورياً جراء انفجار مرفأ بيروت