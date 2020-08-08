شؤون فلسطينية

جامعة فلسطين تستقبل وفد من الهيئة العليا لشؤون العشائر

جامعة فلسطين تستقبل وفد من الهيئة العليا لشؤون العشائر
رام الله - دنيا الوطن
في إطار سعيها المستمر لتعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي، استقبلت جامعة فلسطين وفداً من الهيئة العليا لشؤون العشائر يترأسه المنسق العام حسني المغني، حيث التقى الوفد كلاً من  كاظم دغمش رئيس مجلس الإدارة، والمهندس عبد الكريم الغفري رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة الدكتور جبر الداعور.

حيث رحب الداعور بالحضور، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد على عمق العلاقة بين الجامعة والمجتمع الفلسطيني بكل مكوناته، متمنياً أن تكون هذه الزيارة بداية لتعاون مستمر تحقق أهداف الجانبين في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، ومشيداً بجهود الوجهاء والمخاتير ودورهم الكبير في حل مشكلاته وقضاياه ودورهم في ترسيخ معاني التسامح والوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني .

من جانبه قدم المختار المغني الشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة ممثلةً برئيس مجلس إدارتها كاظم دغمش، ولرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور جبر الداعور، ولكافة كوادرها الأكاديمية والإدارية على الجهود التي يبذلونها لخدمة أبناء شعبنا، معرباً عن سعادته لوجوده في جامعة فلسطين منارة العلم وقلعة من قلاع التعليم في الوطن.

وأكد أن جامعة فلسطين كبيرة باسمها عظيمة بعطائها، ومشدداً على دور لجنة العشائر الفاعل والمساند لمواقف جامعة فلسطين الكريمة تجاه الوطن وأبناءه، ومؤكداً مساندة ودعم مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية للتصدي لقرارات الضم، وفي مواجهة صفقة القرن، آملين أن يتوحد الصف الفلسطيني بأنها الأنقسام، متقدماً بالتهنئة للمهندس عبد الكريم
الغفري بمناسبة توليه منصب رئاسة مجلس أمناء جامعة فلسطين ولأعضاء مجلس الأمناء.

من جهته أشاد رئيس مجلس الأمناء عبد الكريم الغفري بجهود الوجهاء والمخاتير ودورهم الكبير في حل مشكلات وقضايا المجتمع ودورهم في ترسيخ معاني التسامح والوحدة بين أبناء الشعب الفلسطين، مشيراً إلى مساعي مجلس الأمناء وخططه التطويرية، كذلك إلى التحديات التي تواجه المجلس والصعوبات التي تعترض الطريق ومن أهمها الأزمة المالية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع، داعياً لتكاتف الجميع من أجل النهوض والاستمرار في طريق بناء مؤسساتنا الوطنية.












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