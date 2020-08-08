استقالة نواب حزب الكتائب من البرلمان اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني، سامي الجميل، اليوم السبت، استقالة نواب الحزب الثلاثة من البرلمان.
جاء ذلك، خلال تشييع جنازة أمين عام الحزب، نزار نجاريان، الذي لقي حتفه في انفجار مرفأ بيروت.
وقال الجميل، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز): "نحن منتقلون للمواجهة" لإصلاح الدولة.
وأضاف: "أدعو كل الشرفاء إلى الاستقالة من مجلس النواب والذهاب فوراً إلى إعادة الأمانة للناس؛ ليقرروا من يحكمهم دون أن يفرض أحد عليهم أي أمر".
أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني، سامي الجميل، اليوم السبت، استقالة نواب الحزب الثلاثة من البرلمان.
جاء ذلك، خلال تشييع جنازة أمين عام الحزب، نزار نجاريان، الذي لقي حتفه في انفجار مرفأ بيروت.
وقال الجميل، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز): "نحن منتقلون للمواجهة" لإصلاح الدولة.
وأضاف: "أدعو كل الشرفاء إلى الاستقالة من مجلس النواب والذهاب فوراً إلى إعادة الأمانة للناس؛ ليقرروا من يحكمهم دون أن يفرض أحد عليهم أي أمر".
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