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استقالة نواب حزب الكتائب من البرلمان اللبناني

استقالة نواب حزب الكتائب من البرلمان اللبناني
رئيس حزب الكتائب اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني، سامي الجميل، اليوم السبت، استقالة نواب الحزب الثلاثة من البرلمان‮.‬

جاء ذلك، خلال تشييع جنازة أمين عام الحزب، نزار نجاريان، الذي لقي حتفه في انفجار مرفأ بيروت‮.‬

وقال الجميل، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز): "نحن منتقلون للمواجهة" لإصلاح الدولة‮.‬

وأضاف: "أدعو كل الشرفاء إلى الاستقالة من مجلس النواب والذهاب فوراً إلى إعادة الأمانة للناس؛ ليقرروا من يحكمهم دون أن يفرض أحد عليهم أي أمر".‬

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