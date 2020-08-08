استقالة نواب حزب الكتائب من البرلمان اللبناني

رئيس حزب الكتائب اللبناني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني، سامي الجميل، اليوم السبت، استقالة نواب الحزب الثلاثة من البرلمان‮.‬



جاء ذلك، خلال تشييع جنازة أمين عام الحزب، نزار نجاريان، الذي لقي حتفه في انفجار مرفأ بيروت‮.‬



وقال الجميل، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز): "نحن منتقلون للمواجهة" لإصلاح الدولة‮.‬



وأضاف: "أدعو كل الشرفاء إلى الاستقالة من مجلس النواب والذهاب فوراً إلى إعادة الأمانة للناس؛ ليقرروا من يحكمهم دون أن يفرض أحد عليهم أي أمر".‬