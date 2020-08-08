طالع: بلدية غزة تنشر أبرز التعديلات في نظام البناء الجديد للعام 2020

نشرت بلدية غزة اليوم السبت، أبرز التعديلات في نظام البناء الجديد للعام 2020.





وقالت في بيان عبر صفحتها على (فيسبوك): إنه سيسمح بتغطية المنحدر المؤدي إلى دور البدروم، باستخدام مواد مؤقتة، كما يسمح بإقامة معرشات مفتوحة بشرط أن تكون التغطية من مواد غير ثابتة.





وتابعت: حافظ نظام الأبنية الجديد بحق المواطن بعدد الطوابق الممنوحة وفق النظام، فيما بإمكان المواطنين الاستفادة من النظامين القديم والجديد حتي نهاية العام الحالي.



ودعت البلدية المواطنين، الذين يودون معرفة كافة التعديلات والمزيد من التفاصيل لزيارة موقعها الإلكتروني.

رام الله - دنيا الوطن