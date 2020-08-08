شؤون فلسطينية

محافظة قلقيلية: ارتفاع إصابات اليوم بفيروس (كورونا) إلى سبع

محافظة قلقيلية: ارتفاع إصابات اليوم بفيروس (كورونا) إلى سبع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم السبت، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.

وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): أن الحالات الثلاث في مدينة قلقيلية من المخالطين، ما يرفع إصابات اليوم إلى سبع إصابات، وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة 98 إصابة.

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