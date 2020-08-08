محافظة قلقيلية: ارتفاع إصابات اليوم بفيروس (كورونا) إلى سبع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم السبت، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): أن الحالات الثلاث في مدينة قلقيلية من المخالطين، ما يرفع إصابات اليوم إلى سبع إصابات، وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة 98 إصابة.
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم السبت، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): أن الحالات الثلاث في مدينة قلقيلية من المخالطين، ما يرفع إصابات اليوم إلى سبع إصابات، وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة 98 إصابة.
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