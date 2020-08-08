شرطة جنين تقبض على 35 شخصاً صادراً بحقهم 196 مذكرة قضائية

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة في جنين، القبض على 35 شخصاً صادراً بحقهم 196 مذكرة قضائية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن فرع الشرطة وبإسناد من الشرطة الخاصة، ومراكز الشرطة ذات الاختصاص، تمكنت من إلقاء القبض على 35 شخصاً فاراً من وجه العدالة، صادراً بحقهم 196 مذكرة قضائية بمبالغ مالية، تجاوزت المليون ونصف المليون شيكل، وذلك من خلال نشاط شرطي، نفذته شرطة جنين، بعد توافر معلومات عن أماكن تواجدهم.

وأضافت، أن الشرطة قامت بإحضار المطلوبين الى مديرية الشرطة، لحين إحالتهم لجهات الاختصاص؛ لاتخاد المقتضى القانون بحقهم.