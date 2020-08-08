انفجار بيروت يودي بحياة زوجة السفير الهولندي في لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم السبت: إن زوجة السفير الهولندي في لبنان، توفيت متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار الهائل، الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.



وأضافت الوزارة وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز): أن زوجة السفير، أصيبت في الانفجار، لدى وقوفها بجوار زوجها في غرفة المعيشة في منزلهما في بيروت‮.‬



وتسبب الانفجار، الذي وقع يوم الثلاثاء في إلحاق أضرار جسيمة بالسفارة الهولندية، وإصابة أربعة أشخاص آخرين على صلة بالسفارة‮.‬