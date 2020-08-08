انفجار بيروت يودي بحياة زوجة السفير الهولندي في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم السبت: إن زوجة السفير الهولندي في لبنان، توفيت متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار الهائل، الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.
وأضافت الوزارة وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز): أن زوجة السفير، أصيبت في الانفجار، لدى وقوفها بجوار زوجها في غرفة المعيشة في منزلهما في بيروت.
وتسبب الانفجار، الذي وقع يوم الثلاثاء في إلحاق أضرار جسيمة بالسفارة الهولندية، وإصابة أربعة أشخاص آخرين على صلة بالسفارة.
قالت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم السبت: إن زوجة السفير الهولندي في لبنان، توفيت متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار الهائل، الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.
وأضافت الوزارة وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز): أن زوجة السفير، أصيبت في الانفجار، لدى وقوفها بجوار زوجها في غرفة المعيشة في منزلهما في بيروت.
وتسبب الانفجار، الذي وقع يوم الثلاثاء في إلحاق أضرار جسيمة بالسفارة الهولندية، وإصابة أربعة أشخاص آخرين على صلة بالسفارة.
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