شاهد: اندلاع حريق كبير بسبب انقلاب سيارة مواد بترولية في مصر

رام الله - دنيا الوطناندلع حريق كبير في منطقة "نزلة طريق القطامية"، في العاصمة المصرية القاهرة، بسبب انقلاب سيارة مواد بترولية، أعلى الطريق ما تسبب بانفجارها.وتلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغاً يفيد بانقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية، أعلى دائرى المعادى في اتجاه طريق القطامية.وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيق، وفق ما نقل موقع (شبابيك) المصري.