سلطة المياه: ارتفاع استهلاك المياه 20 إلى 25% بسبب جائحة (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام محطات المياه، التابعة لسلطة المياه، فادي عبد الغني، إن النقص الحاصل في المياه في عدد من المحافظات، يعود لزيادة استهلاك المياه، بسبب جائحة (كورونا).



وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هذا الصيف من خلال المتابعات والإحصائيات المتوفرة، فإن زيادة استهلاك المياه في كافة محافظة الضفة، ارتفعت بنسبة 20% إلى 25% مقارنة مع الأعوام السابقة.