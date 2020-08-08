شؤون فلسطينية

انسطاس: الحراك الفلسطيني بـ (يونسكو) ضد ما تقوم به إسرائيل بالإبراهيمي متواصل

انسطاس: الحراك الفلسطيني بـ (يونسكو) ضد ما تقوم به إسرائيل بالإبراهيمي متواصل
الحرم الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين لدى (يونسكو)، منير انسطانس: إن الحراك الفلسطيني في المنظمة الدولية، ضد ما تقوم به إسرائيل في مدينة 
الخليل بحق الحرم الإبراهيمي الشريف، متواصل على كل المستويات.

وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رياض المالكي، وجه رسالة إلى المديرة العامة لـ (يونسكو) حول هذا الأمر، إضافة إلى رسالة أخرى للجنة التراث العالمي، والتي كان مقرراً بأن تجتمع في الصين في حزيران/ يونيو الماضي غير أنه وبسبب جائحة (كورونا) تأجل للعام المقبل، ما يعني عدم إمكانية استصدارها قراراً بالخصوص في الوقت الحالي، علماً أن بند الخليل كان مدرجاً على جدول الاجتماع.

وبيّن سفير فلسطين لدى (يونسكو)، أن فلسطين الآن بانتظار اجتماع المجلس التنفيذي لـ (يونسكو) الذي من المقرر انعقاده نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل أو بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، مشيراً إلى أن هناك بنداً متعلقاً بفلسطين لاسيما القدس والخليل على جدول الأعمال، معتبرًا أن القرارات التي ستصدر وتدين إسرائيل، ستكون بمثابة دلالات على أن كل ما يقوم به الاحتلال باطل وغير شرعي.

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