نائب محافظ نابلس: الإصابات بفيروس (كورونا) تنتشر بشكل سريع وواسع وهناك بؤر جديدة

حذرت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة، اليوم السبت، من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بسبب دخول الآلاف من المواطنين خلال الأيام الأخيرة، إلى أراضي عام 48، عبر الثغرات والفتحات في جدار الضم الاحتلالي.



وقالت في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم السبت: إن الفيروس بات منتشراً في عدة مناطق في المحافظة، ما يعني اتساع البؤر الوبائية، مشيرة كذلك إلى زيادة العدوى بين أفراد العائلة الواحدة.



وأضافت: أن الوقاية هي السبيل الأفضل لإعادة السيطرة على الوباء، مشددة على أن المسؤولية الأكبر على المواطنين بتحملهم المسؤولية والتزامهم بالتعليمات، معبرة عن الخشية من عدم قدرة المنظومة الصحية على استيعاب المرضى في حال الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بفيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطن