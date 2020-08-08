شؤون فلسطينية

حماس: بدء العام الدراسي بهذه الظروف رسالة تحدٍ وإصرار على مواصلة المسيرة التعليمية

حماس: بدء العام الدراسي بهذه الظروف رسالة تحدٍ وإصرار على مواصلة المسيرة التعليمية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، بياناً بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة.

وتقدمت الحركة بأجمل التهاني والتبريكات من الأسرة التربوية والتعليمية كافة، ومن جموع أبنائنا الطلبة وذويهم، والمدرسين والأكاديميين، والإداريين والموظفين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 في محافظات قطاع غزة كافة.

وأكدت (حماس) في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن افتتاح العام الدراسي الجديد، قبل موعده المحدد، وفي هذه الظروف الصعبة، التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، وخاصة قطاع غزة المحاصر، هو رسالة تحدٍ، وإصرار على مواصلة المسيرة التعليمية، لما لذلك من أهمية قصوى في إعلاء قيمة العلم والتعلم، وتربية وبناء الأجيال، والارتقاء بهم، وترسيخ حالة الوعي والمعرفة والثقافة في مجتمعنا الفلسطيني.

وقالت الحركة: إنها تشيد بالجهود الكبيرة والاستثنائية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم العالي، وإدارة التعليم في (أونروا) بسبب جائحة (كورونا)، لحفظ صحة أبنائنا الطلبة والهيئة التدريسية وغيرهم، وضمان استمرار العملية التعليمية بنجاح.

ودعت الحركة، جموع الطلبة إلى مزيد من الالتزام التعليمي، والجد والاجتهاد، وبذل قصارى جهدهم؛ وصولًا إلى النجاح والتفوق والإبداع، وتقدر حركة (حماس) عاليًا دور الأسرة التربوية والتعليمية، المكون الأساسي في العملية التعليمية، الذين سطروا بجهودهم العظيمة، أروع صفحات النور والمجد للأجيال وللوطن.

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