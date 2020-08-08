"التنمية": 700 شيكل ستصرف لنحو 68 أسرة خلال أسابيع



وأشار في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، إلى أن 700 شيكل، سيتم توزيعها لمرة واحدة على آلاف عمال المياومة، وآلاف الأسر، التي صنفت تحت بند الفقراء الجدد، وعاطلين عن العمل، ضمن برنامج التشغيل.



وكشف الديك، أن تقديرات وزارة التنمية الاجتماعية، بأن عدد العائلات التي صنفت في فئة الفقراء الجدد، لا يقل عن 100 ألف أسرة.





وبرعاية، وحضور رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، وقعت الحكومة، ممثلة بوزير المالية، شكري بشارة، والبنك الدولي ممثلاً بمديره في فلسطين كانثان شانكار، الخميس الماضي، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، اتفاقية بقيمة 30 مليون دولار، بحضور وزير العمل، نصري أبو جيش، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، ومدير صندوق التشغيل، مهدي حمدان.

وقال رئيس الوزراء: "هذه الاتفاقية المهمة بقيمة 30 مليون دولار، مقدمة من البنك الدولي، تغطي مجموعة جوانب؛ الجانب الأول: بقيمة 6 ملايين دولار للأسر المحتاجة، وتديره وزارة التنمية الاجتماعية، والجانب الثاني: بقيمة 13.9 مليون دولار وهي لعمال المياومة، وتديره وزارة العمل، وسوف يخدم هذا البرنامج 68 ألف عامل، تعطلوا عن العمل بسبب جائحة (كورونا)".

رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، أنه سيتم صرف 700 شيكل لمرة واحدة، لنحو 68 ألف أسرة، خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء محمد اشتية، مع البنك الدولي بقيمة 30 مليون دولار.