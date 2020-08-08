وزير العدل: قتل المواطنة السمودي "جريمة تصفية خارج القانون"





وبيّن أن عدد الشهداء، الذين لا يعرف مصيرهم، هل هم في مقابر الأرقام، أم في الثلاجات، يزيد عن 60 شهيداً منذ عام 1967.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير العدل، محمد شلالدة، أن جريمة قتل المواطنةداليا السمودي، في جنين، تصفية خارج القانون، وتُناقض اتفاقية جنيف الرابعة، مطالباً الأمم المتحدة، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، الرسمية صباح اليوم السبت، إن فريقاً قانونياً، يُحضر لقضايا لرفعها أمام القضاء المحلي، والدولي؛ لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين؛ لجرائمهم ضد الإنسانية، ومن بينها احتجاز جثامين الشهداء.وأضاف الشلالدة: إن احتجاز جثامين الشهداء، يناقض الحقوق الإنسانية، ويعتبر جريمة اختفاء قصري، مؤكداً تقديم شكاوى دولية ضد الاحتلال، الذي يقايض بالشهداء؛ لتحقيق مكاسب سياسية.