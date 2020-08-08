الصحة: ست حالات وفاة و426 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بـ 24 ساعة





وأشارت في تصريح نشرته الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك)، إلى أن أربع وفيات من بين الحصيلة الإجمالية و220 إصابة سجلت في مدينة القدس لوحدها.



وأضافت الكيلة: أن حالتي وفاة سجلتا في محافظة الخليل، إحداها تم الإعلان عنها وهي لسيدة من مخيم الفوار، والثانية لسيدة 58 عاماً من إذنا، فيما سجلت باقي الوفيات في مدينة القدس.



وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظة طولكرم (5) حالات، محافظة الخليل (144)، محافظة نابلس (42)، محافظة جنين (3)، محافظة أريحا والأغوار (2)، ضواحي القدس (300).



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في 9 محافظات هي: الخليل (112)، نابلس (8)، أريحا والأغوار (4)، بيت لحم (25)، قلقيلية (5)، جنين (1)، رام الله والبيرة (19)، طولكرم (13)، محافظة القدس (239)، بينها (220) داخل مدينة القدس، و (19) في الضواحي.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود عشرة مرضى في غرف العناية المكثفة، في حين لا يوجد أي مريض موضول على أجهزة التنفس الاصطناعي.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اليوم السبت، تسجيل ست حالات وفاة و426 إصابة جديدة و496 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.