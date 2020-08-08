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شؤون فلسطينية

حماس تُعلّق على قرارات الاحتلال الأخيرة بشأن الحرم الإبراهيمي

حماس تُعلّق على قرارات الاحتلال الأخيرة بشأن الحرم الإبراهيمي
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد اللطيف القانوع، اليوم السبت: إن القرارات الأخيرة التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي؛ لتغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف، ومنها تركيب مصعد كهربائي، ومحاولته نقل صلاحيات الإشراف على الحرم من بلدية الخليل، لما يسمى مجلس التخطيط الاستيطاني، يمثل تعدياً جديداً على المقدسات الإسلامية، وخرقاً سافراً للقانون الدولي.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن إجراءات الاحتلال الجديدة، لتغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف، والتي تتزايد يوماً بعد يوم "دليل إصرار الاحتلال الصهيوني على تنفيذ مخططاته العنصرية بحق المقدسات الإسلامية وتهويدها، وهو ما يستلزم مواجهة ذلك، وعدم الاستخفاف بتلك الإجراءات".

وشدد على أن "محاولات الاحتلال الصهيوني لإضفاء شرعية مزيفة على الحرم الإبراهيمي، وتغيير وقائع مدينة الخليل، وتزوير التاريخ فيها لن تنجح في تغيير هوية الحرم الإبراهيمي أو قلب الحقائق الثابتة في المدينة".

وتابع: ستظل مدننا ومقدساتنا بأصالتها العربية وهويتها الإسلامية، خالصة لشعبنا وأمتنا.

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