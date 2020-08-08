الصومال: مقتل ثمانية جنود جراء تفجير انتحاري خارج قاعدة للجيش بالعاصمة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصومالية، اليوم السبت، مقتل ثمانية جنود، وجرح 14 آخرين، جراء تفجير انتحاري خارج قاعدة للجيش في العاصمة مقديشو.



وفي التفاصيل، هاجمت سيارة ملغمة معسكراً للكتيبة "12 أبريل" التابعة للجيش الصومالي، قرب القرية الرياضية في مقديشو، مما أسفر عن مقتل الجنود الثمانية.



قال المتحدث باسم الشرطة الصومالية، صديق آدم: إن السيارة كان يقودها انتحاري.