فيديو.. أبو الغيط: الجامعة العربية مستعدة للمشاركة بالتحقيق في مأساة مرفأ بيروت
رام الله - دنيا الوطن
قالت جامعة الدول العربية، اليوم السبت: إنها تسعى لحشد الطاقات العربية؛ لتقديم الدعم للبنان.
يأتي ذلك، بعد الانفجار الهائل، الذي دمر أجزاءً من العاصمة بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 143 شخصاً، وإصابة 5000 آخرين.
وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه بالرئيس اللبناني ميشال عون: إن الجامعة "مستعدة للمشاركة بطاقات عربية، بأي شيء يتعلق بالتحقيق في مأساة مرفأ بيروت".
وأضاف: "الجامعة العربية، مستعدة للدعم بما هو متاح"، مشيراً إلى أن الوضع اللبناني صعب ومعقد، ونحن مستعدون للتفاعل مع ما يطرحه اللبنانيون.
يأتي ذلك، بعد الانفجار الهائل، الذي دمر أجزاءً من العاصمة بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 143 شخصاً، وإصابة 5000 آخرين.
وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه بالرئيس اللبناني ميشال عون: إن الجامعة "مستعدة للمشاركة بطاقات عربية، بأي شيء يتعلق بالتحقيق في مأساة مرفأ بيروت".
وأضاف: "الجامعة العربية، مستعدة للدعم بما هو متاح"، مشيراً إلى أن الوضع اللبناني صعب ومعقد، ونحن مستعدون للتفاعل مع ما يطرحه اللبنانيون.
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