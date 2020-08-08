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فيديو.. أبو الغيط: الجامعة العربية مستعدة للمشاركة بالتحقيق في مأساة مرفأ بيروت

فيديو.. أبو الغيط: الجامعة العربية مستعدة للمشاركة بالتحقيق في مأساة مرفأ بيروت
رام الله - دنيا الوطن
قالت جامعة الدول العربية، اليوم السبت: إنها تسعى لحشد الطاقات العربية؛ لتقديم الدعم للبنان.

يأتي ذلك، بعد الانفجار الهائل، الذي دمر أجزاءً من العاصمة بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 143 شخصاً، وإصابة 5000 آخرين.‬

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه بالرئيس اللبناني ميشال عون: إن الجامعة "مستعدة للمشاركة بطاقات عربية، بأي شيء يتعلق بالتحقيق في مأساة مرفأ بيروت‮".‬

وأضاف: "الجامعة العربية، مستعدة للدعم بما هو متاح‮"‬، مشيراً إلى أن الوضع اللبناني صعب ومعقد، ونحن مستعدون للتفاعل مع ما يطرحه اللبنانيون.

 

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