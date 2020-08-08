شؤون فلسطينية

المطران حنا: نقف إلى جانب لبنان بكل إمكانياتنا

المطران حنا: نقف إلى جانب لبنان بكل إمكانياتنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس  أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأننا نقف إلى جانب أشقائنا في لبنان، بكل إمكانياتنا، فما ألم بلبنان إنما هزنا جميعاً في الصميم، ونعرب عن تعازينا القلبية لأسر الشهداء، مع تمنياتنا بالشفاء الكامل والمعافاة لكل المصابين، والوصول إلى كل المفقودين.

وتمنى أن يجتاز لبنان هذه المحنة، وأن يكون اللبنانيون موحدين على قلب رجل واحد من أجل النهوض ببلدهم،  وتجاوز كافة الصعاب، فلبنان هو بلد الجمال والثقافة والفكر والإبداع، وهم قادرون بوحدتهم ووعيهم، ومعهم كافة الأحرار في عالمنا، أن ينهضوا ببلدهم بعد هذه الكارثة غير المسبوقة وغير المتوقعة التي حلت ببيروت.

وأضاف: أما نحن في فلسطين، فإننا نقف إلى جانب كل المبادرات الهادفة إلى التضامن مع  أهلنا في لبنان لا سيما مبادرة لجنة المتابعة، بهدف الإغاثة والتضامن الفعلي مع إخوتنا هناك، وندعو كنائسنا ورعايانا؛ كي يكون لهم دور في هذا الواجب الأخلاقي والإنساني والوطني، ومد يد العون لهذه المبادرات الإغاثية الإنسانية لأهلنا المنكوبين في لبنان الشقيق.

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