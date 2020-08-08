لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تُنبه بشدة خمس منشآت غير ملتزمة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية، في مدينة الخليل، ودورا والخط الغربي، شمال الخليل، ويطا وضواحيها، والسموع والظاهرية.



يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وقال: إنه تمت زيارة ومتابعة 134 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 129 منها بشروط السلامة العامة، فيما وجهت اللجان التنبيه الشديد لخمس منشآت غير ملتزمة.