شؤون فلسطينية

مداهمات وحواجز في الخليل واعتقال مواطن من طولكرم

مداهمات وحواجز في الخليل واعتقال مواطن من طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، منازل في مدينة الخليل، ومنعت مزارعين من الوصول لأراضيهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، فتشت عدداً من منازل المواطنين في الخليل، عرف من أصحابها، ربحي أبو قويدر.

وأضافت، أن قوات الاحتلال، اقتحمت أراضي المواطنين المزروعة بالعنب في حي فرش الهوى،  وأخطرت أصحابها بمغادرتها، بحجة تأمين الحماية لمرور المستوطنين عبر الطريق الالتفافي رقم (35).

واعتبر المواطنون ذلك خطوة باتجاه دفع المزارعين إلى ترك أراضيهم بالقوة، تمهيداً لوضع اليد عليها، وضمها لحدود المستعمرات القائمة.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفي طولكرم، اعتقلت مخابرات الاحتلال، الشاب ليث عالول من مخيم نورشمس، بعد استدعائه للمقابلة.

وتواصل قوات الاحتلال حملات المداهمة اليومية للمنازل، واعتقال المواطنين وتسليمهم استدعاءات للمقابلة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وسط تخويف وإرهاب الأطفال والنساء.

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