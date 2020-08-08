شاهد: (أونروا) تفتتح العام الدراسي الجديد وسط إجراءات صحية

وقال فريد أبو عاذرة، مدير عام التعليم في (أونروا) في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن المدارس تستقبل اليوم الطلاب، بعدما تشاورت (أونروا) مع كافة الأطراف من أجل تقييم الأوضاع في قطاع غزة، حيث عملنا مع الجميع بمن فيها السلطة الفلسطينية، ووزارة الصحة؛ للعمل بالعام الدراسي الجديد، وفق خطة معدة مسبقاً من أجل تعويض الطلبة عن الأيام التي لم يستطيعوا الانخراط فيها بدراستهم بسبب جائحة (كورونا) مطلع شهرآذار/مارس الماضي.



وأكد أن افتتاح العام الدراسي قبل موعده السنوي، لتعويض الطلبة، وإعادة تنشيط الطلاب ودمجهم في العملية التعليمية، وكذلك استدراك ما فاتهم من مهارات ودراسات نتيجة تعطيل الدراسية بسبب أزمة (كورونا).





وعلى ضوء افتتاح العام الدراسي، ثمن أبو عاذرة دور العاملين في المجال النفسي والإرشادي، الذي تقدمه (أونروا) في كل المدارس، من خلال مرشدين نفسيين مختصين لمتابعة الطلاب، والعمل لمساعدتهم من الخروج من الأزمات النفسية، وصقل مهاراتهم ودمجهم في العملية التعليمية خلال الأعوام الماضية والحالية.



من جانبه، قال ماتياس شمالي، مدير شؤون (أونروا) في غزة في تصريحات صحفية، "بعد أشهر من التزام الأطفال في المنزل ومحاولة التعلم على أفضل وجه ممكن من هناك، يسعدني أن أرحب بهم مرة أخرى في مدارس (أونروا) اليوم، وانني متأكد من أن الأطفال، سيكونون سعداء للقاء أصدقائهم مجدداً، وكذلك سيكونون متحمسين للعودة إلى التعلم في الفصل الدراسي مرة أخرى".



وكشف، في تصريحاته الصحفية، إلى أنه سيتم في المرحلة الحالية إلغاء الطابور الصباحي واستبدال الاستراحة في ساحة المدرسة بين الحصص باستراحة داخل الفصول الدراسية، يتخللها بعض الأنشطة الترفيهية، مع ضمان تنظيم خروج الأطفال لدورات المياه دون ازدحام أو تدافع، وتبدأ الفترة المسائية بعد ساعة ونصف من انتهاء الفترة الصباحية، وذلك للقيام بتعقيم المدراس بين الفترتين.





كما تم إلغاء المقاصف في الفترة الحالية لذا يرجى من الطلاب جلب الطعام الخاص بهم، وقارورة المياه من المنزل.



وناشدت (أونروا) أهالي الطلاب عدم التجمهر عند إحضار أبنائهم إلى المدرسة، وكذلك تجنب إرسالهم إلى المدرسة في حال ملاحظة أي أعراض مرضية عليهم، وستتم مراجعة هذه الإجراءات بشكل أسبوعي للتقييم والمتابعة وعمل التحسينات اللازمة.





وقالت (أونروا)، إنها أنهت الاستعدادات الكاملة، بما فيها تجهيز جميع المستلزمات اللازمة لبداية سلسة للعام الدراسي، حيث سيتم توزيع قرطاسية على الطلاب من الصف الأول حتى الرابع الابتدائي، ضمن مشروع ممول محددة لهذه الفئة من الطلاب.







رام الله - دنيا الوطنافتتحت مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أبوابها اليوم السبت أمام 285,768 طالبًا.وسيذهب هؤلاء الطلبة، بما فيهم 32.083 طالباً جديداً في الصف الأول الابتدائي إلى 277 مدرسة، وذلك تزامناً مع افتتاح العام الدراسي من وزارة التربيية التعليم بغزة، وسط إجراءات صحية بسبب تفشي فيروس (كورونا) بجميع أنحاء العالم.