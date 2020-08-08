شؤون فلسطينية

التربية تعلن موعد اختبار قياس القدرات للوظائف التعليمية

التربية تعلن موعد اختبار قياس القدرات للوظائف التعليمية
رام الله - دنيا الوطن
أكّدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، أنّ عقد اختبار قياس قدرات المتقدمين لإشغال الوظائف التعليمية للعام 2020/2021م، سيكون يوم غد الأحد 9/8/2020م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، موضّحةً أنّ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام يبلغ نحو (44010) متقدمين/ت، موزّعين على (30) تخصصاً مختلفاً.

وأشارت التربية إلى أنّها أتمّت الاستعدادات اللوجستية والفنية والإدارية كافة لعقد هذا الاختبار، داعيةً المتقدمين إلى مراجعة الصفحات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمديريات التربية؛ لمعرفة قاعات تقديم الاختبار.

ولفتت إلى أنّ الاختبار، استند في شكله الجديد على مواصفات واضحة ودقيقة، ترتكز على الأسئلة الموضوعية التي تتضمّن المجالات المعرفية التخصصية والتربوية، بالإضافة إلى قضايا تربوية للنقاش يتمّ تداولها بالنقد والتحليل.

وبيّنت الوزارة أنّه في حال تعذُّر على المتقدمين في الوصول إلى قاعة الاختبار؛ نتيجة ظروف قاهرة قد تنتج عن المشهد الكوروني، أو طارئة، بإمكانهم مراجعة مديرياتهم؛ لتحديد مكان آخر لتقديم الاختبار.

ودعت التربية المتقدمين إلى ضرورة الالتزام بالبنود والمحاور التي يتضمّنها البروتوكول الصحي (المرفق)، متمنيةً للجميع دوام الصحة والسلامة والتوفيق في هذا الاختبار.

ولفتت الوزارة إلى أنّ الاختبار، يُعَدّ من أدوات القياس الذي يفاضل بين المتقدمين، وله وزن 20%؜ من المجموع العامّ للسجل، وأنّ اجتياز الاختبار،  سيكون بحصول المتقدم على 60% فأعلى.

كما أجرت التربية بعض التعديلات في أسس التوظيف، إضافة إلى اختبار قياس القدرات، حيث استُبعِدَ بند التميّز، وعُدِّلت علامة المقابلة؛ لتصبح 12 علامة بدلاً من 18 علامة.

فيما يلي تعليمات الوزارة للمتقدمين للامتحانات:

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