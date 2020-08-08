لبنان: الإعلان عن عدد المفقودين الذين لازالوا تحت الأنقاض جراء انفجار بيروت

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، أن 60 شخصاً، ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت.



وأسفر الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة اللبنانية، يوم الثلاثاء، وهو الأكبر في تاريخ بيروت، عن قتل 154 شخصاً، وإصابة نحو 5000 آخرين.





ودمر الانفجار قطاعاً عريضاً من المدينة، فيما أحدث هزات أرضية في أرجاء المنطقة، وشرد نحو ربع مليون شخص.





ويقام يوم غد الأحد، مؤتمر دولي لبحث انفجار بيروت، حيث أعلن عدد من زعماء العالم، بينهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشاركتهم في المؤتمر.

رام الله - دنيا الوطن