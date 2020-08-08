عربي

لبنان: الإعلان عن عدد المفقودين الذين لازالوا تحت الأنقاض جراء انفجار بيروت

لبنان: الإعلان عن عدد المفقودين الذين لازالوا تحت الأنقاض جراء انفجار بيروت
البحث تحت أنقاض انفجار بيروت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، أن 60 شخصاً، ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت.

وأسفر الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة اللبنانية، يوم الثلاثاء، وهو الأكبر في تاريخ بيروت، عن قتل 154 شخصاً، وإصابة نحو 5000 آخرين.

ودمر الانفجار قطاعاً عريضاً من المدينة، فيما أحدث هزات أرضية في أرجاء المنطقة، وشرد نحو ربع مليون شخص.

ويقام يوم غد الأحد، مؤتمر دولي لبحث انفجار بيروت، حيث أعلن عدد من زعماء العالم، بينهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشاركتهم في المؤتمر.

أخبار ذات صلة

شاهد: إعلامي مصري يُقحم &#34;العثمانيين&#34; بآثار دمار مرفأ بيروت ويشعل مواقع التواصل

شاهد: إعلامي مصري يُقحم "العثمانيين" بآثار دمار مرفأ بيروت ويشعل مواقع التواصل

جنبلاط: متمسكون بإجراء تحقيق دولي بحادثة مرفأ بيروت

جنبلاط: متمسكون بإجراء تحقيق دولي بحادثة مرفأ بيروت

أول قرار قضائي لبناني ضد مسؤولين بمرفأ بيروت

أول قرار قضائي لبناني ضد مسؤولين بمرفأ بيروت

(الإنتربول) الدولي يُرسل بعثة للبنان بطلب من الحكومة

(الإنتربول) الدولي يُرسل بعثة للبنان بطلب من الحكومة

شاهد: مشاهد جديدة مؤلمة لانفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي

شاهد: مشاهد جديدة مؤلمة لانفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي

أول تعليق إسرائيلي على خطاب حسن نصر الله اليوم

أول تعليق إسرائيلي على خطاب حسن نصر الله اليوم

نصر الله: حزب الله يعلم ما يوجد بمرفأ حيفا أكثر من مرفأ بيروت

نصر الله: حزب الله يعلم ما يوجد بمرفأ حيفا أكثر من مرفأ بيروت

قبطان سفينة &#34;نكبة بيروت&#34; يخرج عن صمته ويزيد من غموض القصة

قبطان سفينة "نكبة بيروت" يخرج عن صمته ويزيد من غموض القصة

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

المطران حنا: نقف إلى جانب لبنان بكل إمكانياتنا

المطران حنا: نقف إلى جانب لبنان بكل إمكانياتنا

لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تُنبه بشدة خمس منشآت غير ملتزمة

لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تُنبه بشدة خمس منشآت غير ملتزمة

مداهمات وحواجز في الخليل واعتقال مواطن من طولكرم

مداهمات وحواجز في الخليل واعتقال مواطن من طولكرم

الاحتلال يُجبر المقدسي نهاد شقيرات على هدم منزله في جبل المكبر

الاحتلال يُجبر المقدسي نهاد شقيرات على هدم منزله في جبل المكبر

الاحتلال يفتش منازل ويمنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم في الخليل

الاحتلال يفتش منازل ويمنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم في الخليل

رئيس غرفة تجارة قلقيلية يُوجه رسالة إلى الحكومة

رئيس غرفة تجارة قلقيلية يُوجه رسالة إلى الحكومة

الطقس: أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق

الطقس: أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن &#34;خلية الجولان&#34;

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن "خلية الجولان"

منوعات

شقيق &#34;نادين نجيم&#34; يكشف عن حالتها بعد إصابتها بانفجار بيروت

شقيق "نادين نجيم" يكشف عن حالتها بعد إصابتها بانفجار بيروت

هل أساءت &#34;شمس الكويتية&#34; للشعب اللبناني بعد الدفاع عن الجسمي؟

هل أساءت "شمس الكويتية" للشعب اللبناني بعد الدفاع عن الجسمي؟

تهمة جديدة تلاحق &#34;حمو بيكا&#34;

تهمة جديدة تلاحق "حمو بيكا"

وائل جسار: لبنان به 18 طائفة وكل طائفة تدافع عن مجموعتها فقط

وائل جسار: لبنان به 18 طائفة وكل طائفة تدافع عن مجموعتها فقط

شاهد: أحدث ظهور لمحمد زيدان وزوجته

شاهد: أحدث ظهور لمحمد زيدان وزوجته

شاهد: صورة تفضح وجه مادونا الحقيقي

شاهد: صورة تفضح وجه مادونا الحقيقي

الكشف عن الحالة الصحية لفاروق فلوكس

الكشف عن الحالة الصحية لفاروق فلوكس

شاهد: مايا دياب بـ &#34;المكنسة&#34; في شوارع بيروت

شاهد: مايا دياب بـ "المكنسة" في شوارع بيروت

تطورات جديدة في قضية التحرش بريهام سعيد

تطورات جديدة في قضية التحرش بريهام سعيد

عبير صبري تثير جدلاً بصورة مع محمد رمضان وهذا ما قالته عنه

عبير صبري تثير جدلاً بصورة مع محمد رمضان وهذا ما قالته عنه

عربي

شاهد: إعلامي مصري يُقحم &#34;العثمانيين&#34; بآثار دمار مرفأ بيروت ويشعل مواقع التواصل

شاهد: إعلامي مصري يُقحم "العثمانيين" بآثار دمار مرفأ بيروت ويشعل مواقع التواصل

جنبلاط: متمسكون بإجراء تحقيق دولي بحادثة مرفأ بيروت

جنبلاط: متمسكون بإجراء تحقيق دولي بحادثة مرفأ بيروت

أول قرار قضائي لبناني ضد مسؤولين بمرفأ بيروت

أول قرار قضائي لبناني ضد مسؤولين بمرفأ بيروت

(الإنتربول) الدولي يُرسل بعثة للبنان بطلب من الحكومة

(الإنتربول) الدولي يُرسل بعثة للبنان بطلب من الحكومة