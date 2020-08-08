محافظة قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين



ووفق تصريح المحافظ، رافع رواجبة، عبر صفحة المحافظة، على (فيسبوك)، فإن الحالات موزعة بواقع ثلاث حالات في مدينة قلقيلية، وحالة واحدة في "حبلة".



وأضافت: هناك عدد من العينات لم تظهر نتائجها بعد، وفور ظهورها، سيتم الإعلان عنها، مشيرة إلى تسجيل خمس حالات تعافٍ، وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة 95 إصابة.







رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة قلقيلية، اليوم السبت، أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة من المخالطين.