زارت القدس بشكل غير معلن.. الكيلة تتحدث عن موجة (كورونا) المقبلة واللقاح الروسي

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة: إن المواطنين الذين ذهبوا في رحلات إلى أراضي عام 48، قد يتعرضون للإصابة بفيروس (كورونا) خاصة في ظل التفشي الكبيرلهذا الوباء في إسرائيل.



وأضافت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: بالنسبة للمنحنى الوبائي بعد أن بدأ بالنزول، شاهدنا في الأيام الماضية رحلات تذهب للداخل، وكنا قد حذرنا من الإهمال والتنقل، وبالتالي قد يتعرض أهلنا الذين ذهبوا للرحلات للإصابة بفيروس (كورونا)، وقد تزيد من حالات الإصابة، ونأمل بغير ذلك.



وفيما يتعلق بالوضع في القدس، قالت الكيلة: للأسف القدس لها خصوصية، ونحن كوزارة صحة نُمنع من تقديم الخدمات اللازمة، وبالتالي الاعتماد على المؤسسات المختصة في القدس، نحن نتابع مع المؤسسات، والشيء الوحيد الذي تقبل به إسرائيل، الفحوصات من خلال المراكز الموجودة في القدس الشرقية.



وتابعت: العلاج موجود في مستشفيات القدس، وهذه المستشفيات مستعدة لاستقبال الحالات، وكنت في زيارة للقدس يوم الخميس، للاطلاع على احتياجات المستشفيات، وهذه الزيارة لم نكن نستطيع أن نعلن عنها بشكل رسمي.



وفيما يتعلق بالاستعدادات للمرحلة المقبلة، والموجة المقبلة من (كورونا)، نحن نحاول أن نبني مخزوناً استراتيجياً لمسحات الفحص، ما يكفينا في المخزون لمدة شهرين الى ثلاثة أشهر، نحن في مرحلة الشراء والعطاءات، حتى يكون لدينا كمية كافية للمخزون، نحن بصدد إيجاد وتحضير أماكن أخرى.



وبشأن اللقاح الروسي، المقرر أن يعلن عنه، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية: بالنسبة لجاهزيته سنكون فرحين، ولكن يجب أن يكون مصادقاً عليه من قبل منظمة الصحة العالمية، حتى نستطيع استخدامه.



وأضافت: تواصلت الأسبوع الماضي مع سفير فلسطين بروسيا من أجل أن ينسق لاجتماع على "الزوم"، مع وزير الصحة الروسي، من أجل الحصول على تطعيمات في حال تمت المصادقة على اللقاح، وأيضاً من أجل الحصول على خبرات، ونأمل أن يكون الاجتماع الأسبوع المقبل.