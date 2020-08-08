شاهد: انتشار شرطة المرور لتسهيل الحركة المرورية أمام المدارس بكافة محافظات القطاع

انتشرت شرطة المرور والنجدة بغزة، اليوم السبت، لتسهيل الحركة المرورية أمام المدارس بكافة محافظات القطاع.





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه تم وضع خطط مرورية، تضمن سلامة طلابنا الأعزاء والحد من حوادث السير.



وقال النادي: تم نشر ضباط وأفراد شرطة المرور والنجدة والخيالة منذ الصباح الباكر، أمام المدارس لتسهيل الحركة المرورية، حفاظاً على سلامة طلابنا الأعزاء.



وأضاف: أن دائرة المعهد والإرشاد المروري، سيكون لها دور مهم خلال الانتشار، وسيتركز عملهم على توعية الطلاب بكيفية قطع الطريق والدخول والخروج الآمن من وإلى المدرسة بسلام وأمان.



وأعرب النادي عن أمنيته، بأن يكون هذا العام الدراسي، عاماً مليئاً بالتفوق والتميز، وأن يكون خالياً من حوادث السير.





والتحق عشرات الآلاف مم الطلبة بقطاع غزة اليوم السبت، بمدارسهم، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2020-2021، في ظل إجراءات صحية، نطراً لتفشي وباء (كورونا) في جميع أنحاء العالم



















































وكان مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، بغزة، العميد علي النادي، قال: إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد في محافظات غزة، المقرر أن يبدأ صباح اليوم السبت.