رئيس غرفة تجارة قلقيلية يُوجه رسالة إلى الحكومة

رام الله - دنيا الوطنوجه طارق شاور، رئيس غرفة تجارة قلقيلية، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية بالضفة الغربية، رسالة عاجلة للحكومة، دعا فيها إلى إلغاء إغلاق أيام الجمعة والسبت، والعودة للعمل بشكل طبيعي طوال أيام الأسبوع لجميع القطاعات.

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة، وإنقاذ الاقتصاد الوطني المنهار.