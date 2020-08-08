حماس تُوجّه انتقاداً للسلطة الفلسطينية على خلفية إغلاق مقرات نادي الأسير

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن إغلاق نادي الأسير لمقراته، نتيجة وقف الموازنة التشغيلية له منذ عامين من قبل السلطة الفلسطينية، دليل على سياسة الإهمال المتعمد والتجاهل التي تمارسها السلطة، تجاه قضية الأسرى والمؤسسات التي تعنى بشأنهم.



وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ما يتعرض له الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال من حرمان لحقوقهم ومضايقات مستمرة ضدهم، وفي ظل تفشي وباء (كورونا) بينهم، يتطلب الاهتمام بقضيتهم وتصديرها للمؤسسات الحقوقية والإنسانية والمحافل الدولية.



وشدد على أنه يجب أن "تتضاعف الجهود، وتتكامل الأدوار من كل مكونات شعبنا، ومؤسسات السلطة الفلسطينية؛ لتعزيز صمود الأسرى في سجون الاحتلال ونصرتهم ومساندتهم في معركتهم مع السجان الصهيوني؛ لانتزاع حقوقهم وتحريرهم، فهم أيقونة لنضال شعبنا الفلسطيني".