آلاف الطلبة بقطاع غزة يلتحقون بمدارسهم اليوم إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد





ويشمل انتظام الدراسة، المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).





وقامت وزارة التربية والتعليم بغزة، خلال الأيام القليلة الماضية، بتعقيم المدارس، استعداداً لاستقبال الطلبة في جميع المراحل.



وكان وكيل وزارة التربية والتعليم، بغزة، د. زياد ثابت، أصدر في الرابع من آب/ أغسطس الماضي، قراراً بخصوص انتظام الدوام المدرسي لهذا العام، وسط إجراءات استثنائية بسبب فيروس (كورونا).



وقال ثابت: إنه سيتم اتخاد الإجراءات الصحية الوقائية في جميع المدارس، وفق البرتوكول الصحي، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة.



وبين أن الفترة من 8/8/2020 حتى 31/8/2020 ستخصص للتعليم الاستدراكي لجميع الصفوف (5/12) ولبرنامج الصفوف من (1/4).



وبحسب ثابت، سيتم تخصص الفترة 1/3 أيلول/ سبتمبر لاختبارات الطلاب في المادة الاستدراكية، بحيث تمثل نتائج هذه الاختبارات 50% من الدرجة المخصصة لاختبار الشهر الأول من الفصل الدراسي الأول، فيما سيكون دوام الطلاب في الفترة الاستدراكية أربع حصص يومياً.

رام الله - دنيا الوطنالتحق آلاف الطلبة بقطاع غزة اليوم السبت، بمدارسهم، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2020-2021، في ظل إجراءات صحية، نطراً لتفشي وباء (كورونا) في جميع أنحاء العالم.وفي سابقة هي الأولى من نوعها، لم تنتظم الدراسة في الضفة الغربية، تزامناً مع القطاع، بسبب تفشي فيروس (كورونا) في المحافظات الشمالية.