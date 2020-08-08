الطقس: أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-22 29-20 29-20 بيت لحم 31-22 29-20 29-20 رام الله والبيرة 30-21 28-19 28-19 طولكرم 32-23 30-22 30-22 نابلس 32-23 30-21 30-21 قلقيلية 32-23 30-22 30-22 جنين 34-25 32-23 32-23 سلفيت 31-22 29-20 29-20 طوباس 35-25 33-23 33-23 روابي 32-23 30-21 30-21 الخليل 30-21 28-19 28-19 غزه 31-24 29-23 29-23 أريحا 40-28 38-27 38-27 خانيونس 31-24 29-23 29-23 الأغوار الشمالية 38-26 36-25 36-25 رفح 32-23 30-22 30-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبليةـ حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف حاراً نسبياً المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو صيفياً عادياً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو صيفياً عادياً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الثلاثاء، يكون الجو صيفياً عادياً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: