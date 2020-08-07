"شاهد" إعلامي مصري يُقحم العثمانيين بأثار دمار مرفأ بيروت ويشعل مواقع التواصل





النشطاء عبروا عن استغرابهم من المنشور الذي كتبه الإعلامي المصري، معتبرين أن ما كتبه منصور سقطة مهنية ولا علاقة لتركيا ولا العثمانيين بالحادثة.





"دنيا الوطن" رصدت عدداً من ردود الأفعال الغاضبة على منشور الإعلامي المصري عبر التقرير التالي:











































رام الله - دنيا الوطنأثارالإعلامي المصري، المذيع في قناة الجزيرة القطرية، أحمد منصور، جدلاً واسعاً بعد حديثه عن صوامع قمح تركية في مرفأ بيروت صمدت أمام نيران الانفجار جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وقال منصور، في منشور له على فيسبوك: "صوامع الحبوب الخرسانية هذه هي الوحيدة التي صمدت أمام قوة الانفجار وعملت كمصدات حمت الأبراج التي خلفها، بناها العثمانيون حينما قاموا بتجديد الميناء قبل 150 عاما مرفأ لبنان بناه العثمانيون هذا هو الاستعمار التركى ؟!".