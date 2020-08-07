دولي

عقوبات أمريكية تطال مسؤولين صينيين في هونغ كونغ

عقوبات أمريكية تطال مسؤولين صينيين في هونغ كونغ
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على مسؤولين كبار في منطقة هونغ كونغ الإدارية التابعة للصين، على رأسهم رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام.

وأكد مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، في بيان منشور على موقعها الإلكتروني، أن العقوبات تطال 11 من كبار المسؤولين في هونغ كونغ والمسؤولين الصينيين البارزين المعنيين بشؤون المستعمرة البريطانية السابقة، وفق (روسيا اليوم).

وتطال العقوبات، علاوة على لام، أعضاء آخرين في الحكومة المحلية، بينهم وزيرة العدل، تيريزا تشينغ، ووزير الأمن، جون لي، ووزير الشؤون الدستورية والبر الرئيسي، إريك تسانغ.

كما أدرجت الخزانة الأمريكية على قائمتها السوداء المفوضين الحالي والسابق لشرطة هونغ كونغ، كريس تانغ وستيفن لو، والأمين العام لمكتب الحكومة المركزية الصينية لحماية الأمن الوطني في هونغ كونغ، إريك تشان، ومدير هذا المركز تشنغ يان شيونغ، بالإضافة إلى رئيس مكتب الاتصال التابع للحكومـة الصينية في هونغ كونغ، لو هوينينغ، ومدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني، شيا باولونغ، ونائبه، جانغ شياومينغ.

واتهمت الخزانة الأمريكية هؤلاء المسؤولين بـ"تقويض الحكم الذاتي في هونغ كونغ والحد من حرية التعبير والتجمع التي يحظى بها السكان المحليون".

وشددت الوزارة على أن لام باعتبارها كبيرة المسؤولين التنفيذيين في المستعمرة البريطانية السابقة تتحمل المسؤولية المباشرة عن "قمع الحرية والعمليات الديمقراطية" هناك، مشيرة إلى أن إدراجها على قائمة العقوبات يأتي بسبب انخراطها في "تطوير وتبني وتطبيق" القانون الصيني الخاص بالأمن القومي في هونغ كونغ.

أخبار ذات صلة

روسيا تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

روسيا تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

إيطاليا تسجل أكبر قفزة في إصابات فيروس (كورونا) منذ مايو

إيطاليا تسجل أكبر قفزة في إصابات فيروس (كورونا) منذ مايو

إثيوبيا: الضغوط الأمريكية والبنك الدولي لن توقفان بناء سد النهضة

إثيوبيا: الضغوط الأمريكية والبنك الدولي لن توقفان بناء سد النهضة

الصحة الروسية تتحدد الفئات التي سيتوفر لها لقاح فيروس (كورونا)

الصحة الروسية تتحدد الفئات التي سيتوفر لها لقاح فيروس (كورونا)

شاهد: مصرع 14 شخصاً وإصابة آخرين بتحطم طائرة بالهند

شاهد: مصرع 14 شخصاً وإصابة آخرين بتحطم طائرة بالهند

أردوغان يُعلن استئناف التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط

أردوغان يُعلن استئناف التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط

دراسة طبية: ثلث مصابي فيروس (كورونا) بدون أعراض

دراسة طبية: ثلث مصابي فيروس (كورونا) بدون أعراض

الجيش الإسرائيلي يُسقط طائرة بمنطقة جبل الشيخ

الجيش الإسرائيلي يُسقط طائرة بمنطقة جبل الشيخ

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب بوابة عسكرية في بيت جالا وإغلاق شارع بنابلس

الاحتلال ينصب بوابة عسكرية في بيت جالا وإغلاق شارع بنابلس

الصحة بغزة تُعلن تسجيل حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُعلن تسجيل حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا)

أول تعليق من حماس على استشهاد &#34;داليا سمودي&#34; في جنين

أول تعليق من حماس على استشهاد "داليا سمودي" في جنين

&#34;اللجنة الوطنية&#34; تدعو &#34;الإيسيسكو&#34; و&#34;الألكسو&#34; لاتخاذ إجراءات لوقف اعتداءات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي

"اللجنة الوطنية" تدعو "الإيسيسكو" و"الألكسو" لاتخاذ إجراءات لوقف اعتداءات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي

الاحتلال ينصب بوابة على أراضي دير كريمزان ببيت جالا

الاحتلال ينصب بوابة على أراضي دير كريمزان ببيت جالا

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببيت لحم

الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في أراضي حارس المهددة بالمصادرة

الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في أراضي حارس المهددة بالمصادرة

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في ترمسعيا

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في ترمسعيا

منوعات

إليسا تُهاجم الرئيس اللبناني بكلمات قاسية.. ماذا قالت عنه؟

إليسا تُهاجم الرئيس اللبناني بكلمات قاسية.. ماذا قالت عنه؟

عبير صبري تثير جدلاً بصورة مع محمد رمضان وهذا ما قالته عنه

عبير صبري تثير جدلاً بصورة مع محمد رمضان وهذا ما قالته عنه

عون: لا تدويل لقضية مرفأ بيروت وأبواب المحاكم مفتوحة أمام الكبار والصغار

عون: لا تدويل لقضية مرفأ بيروت وأبواب المحاكم مفتوحة أمام الكبار والصغار

نيكول سابا: بدنا علاج نفسي

نيكول سابا: بدنا علاج نفسي

شاهد ماذا فعل آسر ياسين عند رؤيته محمد رمضان؟

شاهد ماذا فعل آسر ياسين عند رؤيته محمد رمضان؟

كيف ردت &#34;سُلاف فواخرجي&#34; على نية زوجها الزواج عليها سرًا؟

كيف ردت "سُلاف فواخرجي" على نية زوجها الزواج عليها سرًا؟

قرار قضائي جديد بشأن قضية محمد رمضان والطيار

قرار قضائي جديد بشأن قضية محمد رمضان والطيار

أم زكي تكشف أسرار باب الحارة 11

أم زكي تكشف أسرار باب الحارة 11

‫شاهد: هل تنبأ مسلسل &#34;سيمبسون&#34; بانفجار بيروت؟

‫شاهد: هل تنبأ مسلسل "سيمبسون" بانفجار بيروت؟

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

عربي

جنبلاط: متمسكون بإجراء تحقيق دولي بحادثة مرفأ بيروت

جنبلاط: متمسكون بإجراء تحقيق دولي بحادثة مرفأ بيروت

نصر الله: حزب الله يعلم ما يوجد بمرفأ حيفا أكثر من مرفأ بيروت

نصر الله: حزب الله يعلم ما يوجد بمرفأ حيفا أكثر من مرفأ بيروت

قبطان سفينة &#34;نكبة بيروت&#34; يخرج عن صمته ويزيد من غموض القصة

قبطان سفينة "نكبة بيروت" يخرج عن صمته ويزيد من غموض القصة

ميشال عون لا يستبعد فرضية &#34;التدخل الخارجي&#34; بإنفجار مرفأ بيروت

ميشال عون لا يستبعد فرضية "التدخل الخارجي" بإنفجار مرفأ بيروت