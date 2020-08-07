جنبلاط: متمسكون بإجراء تحقيق دولي بحادثة مرفأ بيروت

أكد رئيس الحزب الاشتراكي، النائب اللبناني السابق، وليد جنبلاط، تمسكه بإجراء تحقيق لبناني دولي في حادث انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن "اللبنانيين أصبحوا لا يثقون في السلطة السياسية".



وقال وليد جنبلاط، وفق قناة (العربية): "لا نثق بتحقيق الأجهزة المحلية التي أصابها الاهتراء والتسييس"، مستبعداً "أن لم يكن لدى حزب الله علم بالشحنة الخطيرة في المرفأ"، مشيرا إلى وجود "علاقة غامضة بين حزب الله وسلطات الدولة اللبنانية".



في السياق ذاته، صرح جنبلاط بأن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب منا البدء بعلاج الملفات العاجلة مثل الكهرباء".







رام الله - دنيا الوطن