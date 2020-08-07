أول قرار قضائي لبنان ضد مسؤولين بمرفأ بيروت

قال تلفزيون (روسيا اليوم)، إن جهاز القضاء أصدر أوامر باعتقال مسؤولين لبنانيين بخصوص التحقيقات في ملابسات انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء.



وأوضح التلفزيون، أنه تم توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر، وإبقاؤه رهن التحقيق ومتابعة التحقيقات في ملابسات الانفجار.



كما تم أيضا توقيف مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، بالإضافة إلى مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ووضعه رهن التحقيقات.





رام الله - دنيا الوطن