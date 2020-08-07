شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن "خلية الجولان"

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن "خلية الجولان"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن خلية الجولان، التي أقدم الجيش على تصفيتها الأسبوع الماضي والتي تتكون من أربعة أفراد.

زعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الجمعة، أن "خلية الجولان" والتي قام الجيش بتصفيتها الأسبوع الماضي تتبع لإيران، وأنها حاولت تنفيذ الهجوم بتعليمات من طهران، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.

وأضاف كوخافي خلال لقائه بوحدة ماجلان -التي أعلن الجيش مسؤوليتها عن تصفية الخلية- قائلا "نحن نقوم بمهام تضر بجميع أعدائنا على كل الساحات وبعمليات سرية وعلنية". 

وتابع "سنواصل عملية إيذاء أعدائنا حتى 360 درجة، وإلحاق الضرر بهم في كل دائرة وساحة".

أخبار ذات صلة

الخارجية: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) لفلسطيني في ليبيا

الخارجية: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) لفلسطيني في ليبيا

الاحتلال ينصب بوابة عسكرية في بيت جالا وإغلاق شارع بنابلس

الاحتلال ينصب بوابة عسكرية في بيت جالا وإغلاق شارع بنابلس

الاحتلال يجدد تهديده لقيادات حماس بالضفة من التقارب مع فتح

الاحتلال يجدد تهديده لقيادات حماس بالضفة من التقارب مع فتح

شاهد: &#34;تروحيش يما&#34;.. وداع مؤثر من والدة الشهيدة داليا سمودي لابنتها

شاهد: "تروحيش يما".. وداع مؤثر من والدة الشهيدة داليا سمودي لابنتها

الصحة بغزة تُعلن تسجيل حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُعلن تسجيل حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا)

أول تعليق من حماس على استشهاد &#34;داليا سمودي&#34; في جنين

أول تعليق من حماس على استشهاد "داليا سمودي" في جنين

&#34;اللجنة الوطنية&#34; تدعو &#34;الإيسيسكو&#34; و&#34;الألكسو&#34; لاتخاذ إجراءات لوقف اعتداءات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي

"اللجنة الوطنية" تدعو "الإيسيسكو" و"الألكسو" لاتخاذ إجراءات لوقف اعتداءات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي

الاحتلال ينصب بوابة على أراضي دير كريمزان ببيت جالا

الاحتلال ينصب بوابة على أراضي دير كريمزان ببيت جالا

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب بوابة عسكرية في بيت جالا وإغلاق شارع بنابلس

الاحتلال ينصب بوابة عسكرية في بيت جالا وإغلاق شارع بنابلس

الصحة بغزة تُعلن تسجيل حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُعلن تسجيل حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا)

أول تعليق من حماس على استشهاد &#34;داليا سمودي&#34; في جنين

أول تعليق من حماس على استشهاد "داليا سمودي" في جنين

&#34;اللجنة الوطنية&#34; تدعو &#34;الإيسيسكو&#34; و&#34;الألكسو&#34; لاتخاذ إجراءات لوقف اعتداءات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي

"اللجنة الوطنية" تدعو "الإيسيسكو" و"الألكسو" لاتخاذ إجراءات لوقف اعتداءات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي

الاحتلال ينصب بوابة على أراضي دير كريمزان ببيت جالا

الاحتلال ينصب بوابة على أراضي دير كريمزان ببيت جالا

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببيت لحم

الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في أراضي حارس المهددة بالمصادرة

الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في أراضي حارس المهددة بالمصادرة

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في ترمسعيا

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في ترمسعيا

منوعات

إليسا تُهاجم الرئيس اللبناني بكلمات قاسية.. ماذا قالت عنه؟

إليسا تُهاجم الرئيس اللبناني بكلمات قاسية.. ماذا قالت عنه؟

عون: لا تدويل لقضية مرفأ بيروت وأبواب المحاكم مفتوحة أمام الكبار والصغار

عون: لا تدويل لقضية مرفأ بيروت وأبواب المحاكم مفتوحة أمام الكبار والصغار

نيكول سابا: بدنا علاج نفسي

نيكول سابا: بدنا علاج نفسي

شاهد ماذا فعل آسر ياسين عند رؤيته محمد رمضان؟

شاهد ماذا فعل آسر ياسين عند رؤيته محمد رمضان؟

كيف ردت &#34;سُلاف فواخرجي&#34; على نية زوجها الزواج عليها سرًا؟

كيف ردت "سُلاف فواخرجي" على نية زوجها الزواج عليها سرًا؟

قرار قضائي جديد بشأن قضية محمد رمضان والطيار

قرار قضائي جديد بشأن قضية محمد رمضان والطيار

أم زكي تكشف أسرار باب الحارة 11

أم زكي تكشف أسرار باب الحارة 11

‫شاهد: هل تنبأ مسلسل &#34;سيمبسون&#34; بانفجار بيروت؟

‫شاهد: هل تنبأ مسلسل "سيمبسون" بانفجار بيروت؟

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

عربي

قبطان سفينة &#34;نكبة بيروت&#34; يخرج عن صمته ويزيد من غموض القصة

قبطان سفينة "نكبة بيروت" يخرج عن صمته ويزيد من غموض القصة

ميشال عون لا يستبعد فرضية &#34;التدخل الخارجي&#34; بإنفجار مرفأ بيروت

ميشال عون لا يستبعد فرضية "التدخل الخارجي" بإنفجار مرفأ بيروت

منع دخول القادمين لمصر دون فحص (كورونا)

منع دخول القادمين لمصر دون فحص (كورونا)

مصر تقترب من خمسة آلاف وفاة بفيروس (كورونا)

مصر تقترب من خمسة آلاف وفاة بفيروس (كورونا)