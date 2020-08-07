الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن "خلية الجولان"

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن خلية الجولان، التي أقدم الجيش على تصفيتها الأسبوع الماضي والتي تتكون من أربعة أفراد.



زعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الجمعة، أن "خلية الجولان" والتي قام الجيش بتصفيتها الأسبوع الماضي تتبع لإيران، وأنها حاولت تنفيذ الهجوم بتعليمات من طهران، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.





وأضاف كوخافي خلال لقائه بوحدة ماجلان -التي أعلن الجيش مسؤوليتها عن تصفية الخلية- قائلا "نحن نقوم بمهام تضر بجميع أعدائنا على كل الساحات وبعمليات سرية وعلنية".



وتابع "سنواصل عملية إيذاء أعدائنا حتى 360 درجة، وإلحاق الضرر بهم في كل دائرة وساحة".

رام الله - دنيا الوطن