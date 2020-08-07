الصحة الروسية تتحدد الفئات التي سيتوفر لها لقاح فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

كشف نائب وزير الصحة الروسية أوليغ غريدنيف، اليوم الجمعة، أنه سيتم إعطاء اللقاح الأول ضد فيروس "كورونا" الذي طوره مركز "غامالي" للأطباء والجسم الطبي الذي يعمل على مواجهة الفيروس، وكبار السن.



وقال غريدنيف، وفق وكالة (سبوتنك) الروسية، إن تسجيل اللقاح الذي تم تطويره سيكون في 12 آب/ أغسطس الجاري، مضيفا أننا اليوم في المرحلة الأخيرة، لذا يجب أن يكون اللقاح آمنا، وسيكون من الممكن تقييم فعاليته عندما يتم تشكيل مناعة عند السكان.



وكانت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" أعلنت في وقت سابق، إنه يتم تطوير 26 نوعًا مختلفًا من اللقاحات ضد فيروس "كورونا" على أساس تجارب 17 منظمة علمية.



واجتاز لقاح واحد طوّره مركز "غامالي" تجارب سريرية على المتطوعين، كما يقوم مركز "فيكتور" بتطوير لقاح على ست منصات تكنولوجية مختلفة، حيث من المقرر إطلاق أول لقاح منهما في أيلول/ سبتمبر، والثاني في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.