الخارجية: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) لفلسطيني في ليبيا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 208 وفاة (1 ليبيا)، و4091 إصابة (5 امريكا)، و1711 حالة تعافي في صفوف جالياتنا في العالم.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا بتسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية، بفيروس كورونا، للمواطن نايف علي صلاح صادق، فيما سجلت 7 اصابات، منها 5 اصابات نشطة.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في نيو جيرسي، ليرتفع عدد الاصابات إلى 2233، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم الحادي عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.