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أول تعليق إسرائيلي على خطاب حسن نصر الله اليوم

أول تعليق إسرائيلي على خطاب حسن نصر الله اليوم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علق الخبير في الشؤون العسكرية بصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، يوسي ملمان، على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مشيراً إلى أن نصر الله لم يفقد الثقة بالنفس والغطرسة.

وقال ملمان: "كل من يعتقد أن نصرالله فقد الثقة بالنفس "والغطرسة" بعد الكارثة عليه إعادة التفكير مرة أخرى، ونفى في خطابه أن يكون مصدر الانفجار هو في مستودع لأسلحة تابع لمنظمته".

وأضاف: "زعم نصر الله أنه لا يسيطر على الميناء وتفاخر "نحن نعرف ميناء حيفا أفضل من معرفتنا بميناء بيروت الذي ليس من مسؤوليتنا، ميناء حيفا جزء من استراتيجية لبنان الدفاعية"، وفق قوله. 

واليوم الجمعة، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن انفجار مرفأ بيروت فاجعة كبرى إنسانياً ووطنياً، مضيفاً: "تداعيات الفاجعة هي خطيرة وكبيرة جداً ولها نتائج اجتماعية وصحية واقتصادية، وحزب الله يعلم ما يوجد بمرفأ حيفا أكثر من مرفأ بيروت".

وأضاف نصر الله، خلال كلمة له، الجمعة: "تدمير مرفأ بيروت يزيد من الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان"، متابعاً: "الاتهامات الموجهة إلينا بشأن مرفأ بيروت تجني كبير جداً".

وتابع: "منذ أولى ساعات الفاجعة خرجت قوى سياسية ووسائل إعلام لتقول إن الانفجار كان لمخزن صواريخ لنا، ولكن الأطراف الغربية ووسائل الإعلام الأجنبية تخلت عن اتهامها رغم عدائها لنا بخلاف وسائل إعلام عربية".

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