الاحتلال ينصب بوابة عسكرية في بيت جالا وإغلاق شارع بنابلس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بوابة عسكرية حديدية على أراضي دير كريمزان بمدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن البوابة ستمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في منطقتي وادي أبو أحمد، وعين يالو، التي تقدر مساحتها بآلاف الدونمات.



وأضاف بريجية أن الاحتلال يهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، للاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.



ويقع في عين يالو حاجز عسكري الذي نقلته سلطات الاحتلال من خلال بلديتها في مدينة القدس إلى عمق الأراضي الفلسطينية، في قرية الولجة المحتلة عام 1967، وذلك بمسافة اثنين كيلو متر.



وصادرت سلطات الاحتلال عبر نقل حاجز عين يالو أكثر من ألفي دونم من أراضي القرية، بما فيها منطقة الحنية الأثرية، والتي تحتوي على نبع المياه الوحيد الذي تبقى في قرية الولجة.