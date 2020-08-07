شاهد: مصرع 14 شخصاً وإصابة آخرين بتحطم طائرة بالهند

قالت الشرطة الهندية، إن 14 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 123 آخرين، بينهم 15 في حالة حرجة في حادث تحطم الطائرة.

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وفي وقت سابق، قالت قناة (سكاي نيوز)، إن طائرة هندية تحطمت لدى هبوطها، في مطار مدينة كوزيكود جنوبي البلاد، مما أسفر عن سقوط ضحايا، مساء الجمعة.وتحطّمت الطائرة الهندية التابعة لشركة "أير إنديا إكسبريس" لدى هبوطها في مطار كوزيكود، وانشطرت إلى نصفين، وفقا لوسائل إعلام هنديةوقال مسؤول بالشرطة الهندية إن هناك أنباء عن مقتل شخصين وإصابة 35، في حادث الطائرة التي حملت على متنها 191 راكبا.كد متحدث باسم شركة الطيران الهندية عن إصابة عدد من الركاب بعد الحادث لدى هبوطها في مطار مدينة كوزيكود الهندية.