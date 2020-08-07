الاحتلال يجدد تهديده لقيادات حماس بالضفة من التقارب مع فتح

جدد قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرها لقيادات في حركة حماس بالضفة الغربية من المشاركة في أي فعاليات وحدوية وتقاربية مع حركة "فتح".



وخلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة لمنزل القيادي في حماس خالد الحاج، وخالد سليمان في مدينة جنين، حذرتهما من المشاركة في أي فعاليات وحدوية وتقاربية مع حركة فتح.



واقتحمت قوات الاحتلال حي الجابريات في مدينة جنين فجرا، وداهمت منزل القيادي في حماس خالد الحاج "أبو حذيفة"، بحجة إجراء مقابلة، وجهت خلالها أجهزة أمن الاحتلال تحذيرًا له من المشاركة بأي فعاليات تقارب بين "حماس" و"فتح".



كما داهمت قوات الاحتلال منزل النائب السابق عن كتلة الإصلاح والتغيير خالد سليمان "أبو حسن"، ووجهت له تحذير المشاركة بفعاليات الوحدة الوطنية بين حركتي "حماس" و"فتح".





وأكد عدد من قيادات حركة حماس، تعرضهم لتهديد من ضباط جهاز الشاباك بالاعتقال والتنكيل بهم في حال تدخلهم في جهود المصالحة بين الحركتين.



وشنت قوات الاحتلال في شهر تموز الماضي حملة مداهمات واعتقالات في صفوف قيادات ونواب من حركة "حماس" في الخليل، تلقوا خلالها تهديدات بالاعتقال في حال كان لهم أي دور للتقارب مع حركة "فتح" وقياداتها.





رام الله - دنيا الوطن