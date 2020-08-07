أردوغان يُعلن استئناف التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الاتفاق المبرم بين مصر واليونان حول ترسيم الحدود البحرية لا قيمة له، مشيراً إلى أن بلاده استأنفت أعمال التنقيب في شرق البحر المتوسط مجددا بعد عدم إيفاء اليونان بوعودها.



​وقال أردوغان، خلال تصريحات صحفية أدلى بها، عقب صلاة الجمعة: "لا قيمة للاتفاق المبرم بين مصر واليونان، إذ ليس لدى اليونان حدود بحرية مع ليبيا، وماذا تفعل هناك؟ وهل لمصر أي علاقة؟ ليس لها علاقة"، وفق وكالة (الأناضول) التركية.





وذكر الرئيس أردوغان أن تركيا استأنفت عمليات التنقيب في شرق المتوسط، وأن اليونان لم تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالتنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة، مضيفاً: "لسنا بحاجة للتباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في مناطق الصلاحية البحرية".





رام الله - دنيا الوطن