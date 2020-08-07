شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تُعلن تسجيل حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُعلن تسجيل حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة تعافي جديدة من المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، مشيرة إلى أن عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 78 إصابة تعافى منها 71 حالة، أي تسجيل حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي لمستجدات فيروس كورونا اليوم، إجراء الفحص لـ 4 عينات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس في قطاع غزة.

وبيّنت الوزارة أن عدد الحالات المؤكد إصابتها في غزة، منذ تفشي الوباء في مارس الماضي، وصلت إلى 78 حالة، شفي منها 71 حالة، وما زالت 6 حالة نشطة، بينما سجّل القطاع حالة وفاة وحيدة بفيروس كورونا لمسنة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 14105 عينة منها 14027 عينة سلبية و78 عينة إيجابية.

أخبار ذات صلة

شاهد: &#34;تروحيش يما&#34;.. وداع مؤثر من والدة الشهيدة داليا سمودي لابنتها

شاهد: "تروحيش يما".. وداع مؤثر من والدة الشهيدة داليا سمودي لابنتها

أول تعليق من حماس على استشهاد &#34;داليا سمودي&#34; في جنين

أول تعليق من حماس على استشهاد "داليا سمودي" في جنين

&#34;اللجنة الوطنية&#34; تدعو &#34;الإيسيسكو&#34; و&#34;الألكسو&#34; لاتخاذ إجراءات لوقف اعتداءات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي

"اللجنة الوطنية" تدعو "الإيسيسكو" و"الألكسو" لاتخاذ إجراءات لوقف اعتداءات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي

الاحتلال ينصب بوابة على أراضي دير كريمزان ببيت جالا

الاحتلال ينصب بوابة على أراضي دير كريمزان ببيت جالا

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببيت لحم

الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في أراضي حارس المهددة بالمصادرة

الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في أراضي حارس المهددة بالمصادرة

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في ترمسعيا

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في ترمسعيا

تسجيل وفاتين و514 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

تسجيل وفاتين و514 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

&#34;اللجنة الوطنية&#34; تدعو &#34;الإيسيسكو&#34; و&#34;الألكسو&#34; لاتخاذ إجراءات لوقف اعتداءات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي

"اللجنة الوطنية" تدعو "الإيسيسكو" و"الألكسو" لاتخاذ إجراءات لوقف اعتداءات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي

الاحتلال ينصب بوابة على أراضي دير كريمزان ببيت جالا

الاحتلال ينصب بوابة على أراضي دير كريمزان ببيت جالا

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببيت لحم

الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في أراضي حارس المهددة بالمصادرة

الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في أراضي حارس المهددة بالمصادرة

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في ترمسعيا

إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في ترمسعيا

المطران حنا: القدس تتعرض لمحاولة ومؤامرة غير مسبوقة

المطران حنا: القدس تتعرض لمحاولة ومؤامرة غير مسبوقة

الاحتلال يعيق دخول أهالي الضفة إلى المسجد الأقصى

الاحتلال يعيق دخول أهالي الضفة إلى المسجد الأقصى

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

منوعات

إليسا تُهاجم الرئيس اللبناني بكلمات قاسية.. ماذا قالت عنه؟

إليسا تُهاجم الرئيس اللبناني بكلمات قاسية.. ماذا قالت عنه؟

نيكول سابا: بدنا علاج نفسي

نيكول سابا: بدنا علاج نفسي

شاهد ماذا فعل آسر ياسين عند رؤيته محمد رمضان؟

شاهد ماذا فعل آسر ياسين عند رؤيته محمد رمضان؟

كيف ردت &#34;سُلاف فواخرجي&#34; على نية زوجها الزواج عليها سرًا؟

كيف ردت "سُلاف فواخرجي" على نية زوجها الزواج عليها سرًا؟

قرار قضائي جديد بشأن قضية محمد رمضان والطيار

قرار قضائي جديد بشأن قضية محمد رمضان والطيار

أم زكي تكشف أسرار باب الحارة 11

أم زكي تكشف أسرار باب الحارة 11

‫شاهد: هل تنبأ مسلسل &#34;سيمبسون&#34; بانفجار بيروت؟

‫شاهد: هل تنبأ مسلسل "سيمبسون" بانفجار بيروت؟

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

مفاجآت بقضية فتاة التيك توك &#34;مودة الأدهم&#34; وعلاقتها بإسرائيل

مفاجآت بقضية فتاة التيك توك "مودة الأدهم" وعلاقتها بإسرائيل

عربي

ميشال عون لا يستبعد فرضية &#34;التدخل الخارجي&#34; بإنفجار مرفأ بيروت

ميشال عون لا يستبعد فرضية "التدخل الخارجي" بإنفجار مرفأ بيروت

منع دخول القادمين لمصر دون فحص (كورونا)

منع دخول القادمين لمصر دون فحص (كورونا)

مصر تقترب من خمسة آلاف وفاة بفيروس (كورونا)

مصر تقترب من خمسة آلاف وفاة بفيروس (كورونا)

السلطات اللبنانية توقف 16 شخصًا خلال تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

السلطات اللبنانية توقف 16 شخصًا خلال تحقيقات انفجار مرفأ بيروت