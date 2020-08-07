الصحة بغزة تُعلن تسجيل حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة تعافي جديدة من المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، مشيرة إلى أن عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 78 إصابة تعافى منها 71 حالة، أي تسجيل حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.



وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي لمستجدات فيروس كورونا اليوم، إجراء الفحص لـ 4 عينات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس في قطاع غزة.



وبيّنت الوزارة أن عدد الحالات المؤكد إصابتها في غزة، منذ تفشي الوباء في مارس الماضي، وصلت إلى 78 حالة، شفي منها 71 حالة، وما زالت 6 حالة نشطة، بينما سجّل القطاع حالة وفاة وحيدة بفيروس كورونا لمسنة.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 14105 عينة منها 14027 عينة سلبية و78 عينة إيجابية.





رام الله - دنيا الوطن