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نصر الله: حزب الله يعلم ما يوجد بمرفأ حيفا أكثر من مرفأ بيروت

نصر الله: حزب الله يعلم ما يوجد بمرفأ حيفا أكثر من مرفأ بيروت
حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن انفجار مرفأ بيروت فاجعة كبرى إنسانياً ووطنياً، مضيفاً: "تداعيات الفاجعة هي خطيرة وكبيرة جداً ولها نتائج اجتماعية وصحية واقتصادية، وحزب الله يعلم ما يوجد بمرفأ حيفا أكثر من مرفأ بيروت".

وأضاف نصر الله، خلال كلمة له، الجمعة: "تدمير مرفأ بيروت يزيد من الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان"، متابعاً: "الاتهامات الموجهة إلينا بشأن مرفأ بيروت تجني كبير جداً".

وتابع: "منذ أولى ساعات الفاجعة خرجت قوى سياسية ووسائل إعلام لتقول إن الانفجار كان لمخزن صواريخ لنا، ولكن الأطراف الغربية ووسائل الإعلام الأجنبية تخلت عن اتهامها رغم عدائها لنا بخلاف وسائل إعلام عربية".

وأكمل: "عندما تكشف التحقيقات ما حدث في الميناء أدعو الشعب اللبناني لمحاكمة وسائل الإعلام المحلية، وعلى اللبنانيين التعبير عن موقف من وسائل الإعلام التي استغلت الانفجار سياسيا عبر التزييف".

وقال نصر الله: "نحن إزاء لحظة تضامن ولملمة الجراح الآن وليس لحظة حسابات سياسية، وهناك تحقيق حازم وقوي يجب أن يحاسب كل من تثبت مسؤوليته مهما كان موقعه، ويوجد إجماع وطني لبناني على تحقيق يؤدي لمعاقبة كل من له مسؤولية في انفجار الميناء أشد العقاب".

وأكمل: "لا مجال لأي اعتبارات أوحسابات وتوازنات سياسية وطائفية في التحقيق و في محاسبة المسؤولين عن الانفجار، جب معرفة الحقيقة ومحاكمة المسؤول عن الانفجار دون أي غطاء سياسي أو طائفي، وإذا لم تتوصل السلطات والطبقة السياسية إلى نتيجة في التحقيق فذلك يعني أنه لا يوجد أمل ببناء دولة".

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